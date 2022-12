Zion Williamson élu joueur de la semaine en compagnie de Joel Embiid

Sans trop de surprise, c’est Zion Williamson qui a été désigné comme « Joueur de la semaine » à l’Ouest. Il faut dire que ses Pelicans sont au sommet de la conférence (18 victoires - 8 défaites) et que l’ailier fort a brillé, notamment lors du double duel face aux Suns, en compilant 33.0 points, 8.3 rebonds et 4.0 passes de moyenne (à 70% d’adresse au shoot !) sur la période.

Avec un bilan de trois victoires en trois matchs, il a été préféré à Ja Morant, Luka Doncic, Nikola Jokic et Rudy Gobert.

À l’Est, Julius Randle avait de solides arguments à faire valoir pour l’accompagner mais la NBA a finalement opté pour Joel Embiid, à l’origine du retour en forme des Sixers avec ses 43.3 points, 10.3 rebonds et 3.7 passes de moyenne (à 64% aux tirs, 67% à 3-pts et 89% aux lancers), depuis trois matchs (deux victoires). Désormais installé dans le Top 6 de sa conférence (14 victoires - 12 défaites), Philly retrouve donc des couleurs collectivement et son intérieur All-Star y est évidemment pour beaucoup, avec ses cartons au scoring (39, 38 puis 53 points !).