Zion Williamson de retour sur les parquets NBA

La grande saison des retours continue en NBA. Après Kawhi Leonard, Jamal Murray, John Wall ou encore Ben Simmons, c’est ainsi Zion Williamson qui a ainsi refoulé les parquets de la Grande Ligue. C’était en présaison, sur le parquet des Chicago Bulls.

Et le premier choix de la Draft 2019, qui n’a pas du tout joué de la dernière campagne, à cause d’une blessure au pied, a repris les choses où il les avait laissées. Affichant son cocktail étonnant de puissance et de mobilité, hyperagressif au rebond offensif, notamment sur ses propres ratés, Zion Williamson a ainsi compilé 13 points et 4 rebonds en 15 minutes.

De quoi aider son équipe à prendre le large face à une défense de Chicago en chantier. Les Pelicans menaient ainsi de 17 points à la mi-temps (70-53) et si les Bulls ont finalement recollé au retour des vestiaires, prenant même l’avantage dans le dernier quart-temps, les jeunes joueurs de Willie Green ont réussi à assurer l’essentiel, grâce notamment à leur rookie Dyson Daniels, auteur de 15 points et d’actions importantes en fin de match.

De quoi quitter l’Illinois avec la victoire (129-125) pour célébrer au mieux le retour au jeu de Zion Williamson sur les parquets.