Zion Williamson a changé, sur et hors du terrain

De retour au jeu après une saison blanche, Zion Williamson assure avoir changé. En fait, le phénomène des New Orleans Pelicans, prolongé par sa franchise au prix fort cet été (193 millions de dollars sur cinq ans, qui peut monter à 231 millions de dollars si Zion Williamson est choisi dans une All-NBA Team, s’il est élu MVP ou s’il est désigné Défenseur de l’année cette saison) a mal pris les critiques émises durant sa convalescence.

"J'étais en convalescence, et dans ma tête, je me disais que j'allais jouer dans deux semaines. Et puis, je n'ai pas pu... Le fait que cela touche ma famille, cela a pesé sur moi. Mon petit frère de 8 ans a dû répondre à des questions qu'il ne comprenait pas totalement. C'est beaucoup. Cela m'a dérangé que des gens s'en prennent à lui. Je me suis senti impuissant. Je ne pouvais rien faire. Pendant que [les experts] disaient que je ne me souciais pas de mes coéquipiers, que j'étais un mauvais coéquipier, ou que je ne voulais pas être ici, je m'inquiétais pour mon pied. J'espérais qu'il guérisse correctement, parce que si ce n'était pas le cas, peut-être je ne pourrais plus jouer au basket » explique-t-il.

De quoi le pousser à faire désormais très attention à son poids et à son hygiène de vie en général.

"Ils vont voir que j'ai mûri sur et en dehors du terrain. Ils vont aussi voir que mon jeu a évolué. Je vais montrer au monde des choses de mon arsenal que je n'avais jamais montré auparavant."