Zach LaVine calme le jeu avec son coach, Billy Donovan

Auteur d'un piteux 1/14 au tir face à Orlando, Zach LaVine avait été laissé sur le banc en fin de match, perdu par Chicago. De quoi agacer l'arrière/ailier des Bulls, qui pestait contre cette mise à l'écart dans le "money time"...

« Je lui ai simplement dit que je sentais que j'avais gagné le droit d'aller sur le terrain et d'essayer de jouer malgré un mauvais match », a-t-il expliqué sur ses critiques. « Sa décision était d'essayer de faire la meilleure chose pour l'équipe, ce que je respecte. Si nous avions gagné, j'aurais été ravi. On a perdu, donc je ne l’étais pas ».

Pour autant, Zach LaVine ne veut pas que ses propos soient montés en épingle.

« J’ai fait un match horrible. Ça ne reste qu’un match, mais je ne veux pas que ça prenne des proportions démesurées au point de parler de cette défaite, alors qu’on a perdu d’autres matchs cette saison et qu’il en reste beaucoup. Tout va bien. Il comprend où je veux en venir et je comprends que les décisions qu'il doit prendre en tant qu'entraîneur sont difficiles, même si vos joueurs ne sont pas d'accord avec elles ».

Pour Billy Donovan, la frustration de Zach LaVine est totalement compréhensible, et ne remet pas en cause leur relation.

« Je comprends parfaitement son esprit de compétition, son désir de gagner et d'être sur le terrain. Il doit le faire. Je pense que tous les grands joueurs veulent pouvoir faire ça », a ainsi lâché l'entraîneur. « J'ai estimé qu'à ce moment-là, c'était le mieux pour l'équipe. Et je pense qu'il sait que j'essaierai toujours de faire passer l'équipe en premier et de faire ce qui est le mieux pour elle. Je respecte aussi son point de vue (…). Chaque fois que vous êtes dans un environnement très compétitif, il y aura toujours des frustrations, des déceptions ou des contrariétés. Mais j'ai toujours le sentiment que je peux tout dire à Zach et je pense qu'il peut tout me dire ».