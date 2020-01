Young se paye les Sixers !

Ice Trae was TOO cold with the rock tonight 🥶



Trae Young a encore fait des siennes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur américain de 21 ans, qui porte le maillot de la franchise basée en Géorgie depuis 2018, s'est payé, à lui tout seul, les Sixers de Philadelphie. L'une des toutes meilleures équipes à l'Est, sixième du classement de la conférence (31 victoires - 18 défaites). A la State Farm Arena, les Atlanta Hawks ont bel et bien eu le dernier mot (127-117). Le natif de Lubbock au Texas a donc une nouvelle fois brillé (39 points (9/22 aux tirs, 3/9 à 3pts et 18/20 aux lancers-francs), 6 rebonds, 18 passes décisives, 2 fautes, 2 interceptions, 7 ballons perdus et 0 contre en 38 minutes de jeu).Rien que dans le premier quart-temps, le principal intéressé avait déjà signé ce fameux double-double très prisé, avec 14 points et 10 passes décisives à son actif. La défense de Philadelphie, privée de Josh Richardson ou encore d'Al Horford, était ainsi bien moins à son aise qu'à l'accoutumée. Une nouvelle performance de haut vol pour le jeune joueur, qui signe là également un record en carrière, au niveau du total de passes décisives (18). A ses côtés, Vince Carter a inscrit un total de 14 unités, en sortie de banc, alors que John Collins a lui aussi signé un solide double-double (17 points, 20 rebonds).En face, du (très) beau monde, mais Joel Embiid ou bien encore Ben Simmons n'ont pu que constater les dégâts. Young continue donc sa saison de folie, lui qui tourne, depuis son coup d'envoi, à 29,2 points et 9 passes décisives de moyenne. Si sa franchise d'Atlanta ne décolle toujours pas de sa dernière place du classement de la conférence Est (13 victoires - 36 défaites), cela n'a pas empêché le meneur d'être sélectionné, pour la toute première fois et même directement en tant que titulaire, il y a quelques jours de cela, pour le prochain All-Star Game. Un plébiscite de la part des fans ou encore des joueurs.