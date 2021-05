Westbrook et les Wizards s’accrochent

En temps normal, les Wizards, actuels dixièmes de la conférence Est à neuf matchs de la fin de la saison régulière, pourraient être en roue libre et déjà en train de préparer la prochaine saison. Mais cet exercice 2020-2021, raccourci à 72 matchs en raison de la crise sanitaire, propose un play-in pour accéder aux play-offs. Et contrairement à l’an dernier, où ce barrage n’avait concerné que deux équipes, les Blazers et les Grizzlies, avec une victoire de Portland sur un match, ce sont les formations classées de la 7e à la 10e place de leur conférence, quel que soit leur bilan, qui vont en découdre pour les deux derniers billets.

En embuscade derrière les Pacers et les Hornets

En signant une dixième victoire en onze matchs vendredi soir face aux Cavaliers (122-93), les joueurs de Washington (29 victoires-34 défaites) ont conforté leur dixième place, et sont juste derrière les Pacers (9e, 29-33) et les Hornets (8e, 30-32) au classement. Et s’ils doivent notamment leur réussite actuelle à la forme de leurs deux stars, le meilleur marqueur de la NBA, Bradley Beal, et Russell Westbrook, alias « Monsieur Triple-Double », le reste du casting se met à la hauteur. Comme vendredi soir, pour offrir à leur entraîneur un 178e succès sur le banc de la franchise de Washington.

Westbrook tout proche de Robertson

Si le meneur de Cleveland Collin Sexton (22 points) a terminé meilleur marqueur du match, sept joueurs des Wizards ont ainsi atteint ou franchi les 10 points : Beal (19), Neto (17), Westbrook (15), Gafford (13), Smith (11), Hachimura (11) et Gill (10). Et Westbrook a également ajouté 12 rebonds et 11 passes, pour signer son 31e triple-double de la saison, et le 177e de sa carrière. Ce qui le place à quatre unités du record absolu en la matière, détenu par l’illustre Oscar Robertson. Un "vrai honneur" pour l’ancien du Thunder, qui ne battra pas son propre record de triple-doubles sur une saison (42 en 2016-2017) mais peut s’offrir celui de Robertson, et ramener les Wizards en play-offs après deux ans d’absence.