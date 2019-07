Westbrook compatible avec Harden ?

Réussir à faire cohabiter Russell Westbrook et James Harden, tel est le défi proposé à Mike D’Antoni, l’entraîneur des Rockets. Le défi semble de taille compte tenu de la propension des deux joueurs à garder la balle mais à en croire le technicien texan, qui les a eus tous les deux sous ses ordres lors des Jeux 2012, les deux anciens coéquipiers au Thunder sont trop talentueux pour que ça se passe mal.

"On va s’y pencher, regarder des vidéos et essayer de trouver des dynamiques entre les deux, puisqu’ils ont joué ensemble à Oklahoma City et aux Jeux Olympiques. C’est très motivant, a-t-il expliqué. Dès qu’on a de tels talents, on est toujours impatient car ça nous offre une chance de jouer le titre. C’est tout ce qu’on demande. C’est mon travail de mettre tout en place pour que ça fonctionne du mieux possible."

Et l’ancien coach des Suns d’ajouter: "On met des superstars ensemble et elles veulent que ça fonctionne. C’est ça qui importe. Plus on a de talent, mieux c’est. Avec ce duo, et les joueurs autour, ça va marcher. Maintenant, jusqu’à quel degré, le temps nous le dira."