Warriors : une fracture des côtes pour Andrew Wiggins

Alors que les Lakers ont reçu de bonnes nouvelles d'Anthony Davis, touché à la tête, à la fin de la 5e manche, les Warriors ont appris une bien mauvaise nouvelle : Andrew Wiggins souffre d'une fracture du cartilage costal ! Le staff médical de Golden State n'a pas donné plus de précision, et on ne sait pas quand c'est douleur est apparue, mais l'ailier est incertain pour le Game 6 prévu ce soir à Los Angeles.

Même si Wiggins est en mesure de jouer, il sera très diminué pour cette rencontre décisive, et c'est évidemment un coup dur pour lui et son équipe. D'autant que le Canadien était revenu à son meilleur niveau après deux mois sans jouer, au point d'inscrire 25 points dans la 5e manche mercredi soir.

« C’est comme ça qu’on constate l’impact qu’il peut avoir sur les matches. Il a été excellent en défense toute la soirée, et il a même mis quelques tirs difficiles » avait confié Stephen Curry en conférence de presse. « Il y a aussi les rebonds, son agressivité offensive. Le fait qu’il ait pris 18 tirs est énorme. Nous avons besoin de ça tous les soirs. Et c’est à nous, collectivement, de le mettre en valeur à certains moments du match parce que c’est un tel athlète et qu’il peut créer son propre tir. Il faut lui donner le ballon et le laisser faire ce qu’il sait faire. »

Quant à Wiggins, il avait confirmé qu'il allait beaucoup mieux. Mais c'était avant d'apprendre qu'il souffrait donc d'une fracture au niveau des côtes. "Je me sens bien. J'ai l'impression qu'à ce stade de la saison, tout le monde est touché ou blessé. Mais je me sens bien. Je ne suis pas tout à fait frais, mais je me sens suffisamment bien pour être compétitif et tenter de remporter un nouveau titre."