Walker Kessler se forge une réputation avec le Jazz

Déjà un record pour Walker Kessler. Cette nuit face aux Raptors, le jeune pivot du Jazz a contré Fred VanVleet, Christian Koloko, Pascal Siakam ou encore Scottie Barnes… Soit un total de six contres dans le seul premier quart-temps pour lui qui a ainsi égalé un record de franchise, établi par Mark Eaton en 1989.

Le joueur de 21 ans a signé un contre supplémentaire dans la partie, portant son total à sept unités, en complément de ses 17 points (8/10 aux tirs) et 14 rebonds, son 11e « double-double » de la saison. Il avait déjà atteint ce total de sept contres en janvier. « Il finit avec sept contres mais il a modifié la trajectoire d’un nombre impensable de tirs. Les gars ont arrêté de venir se frotter à lui par la suite », réagit son coéquipier Lauri Markkanen.

« Ce ne sont pas seulement ses sept contres, complète leur coach Will Hardy. On pourrait probablement trouver dix ou quinze autres tirs qu’il a gênés, ou que les adversaires n’ont même pas tentés. Il commence à se forger une réputation dans la ligue. Quand les gars le voient, ils commencent à changer de direction et s’écarter du cercle. »

Titulaire depuis début janvier, en raison de la blessure à la cheville de Kelly Olynyk, le jeune homme tourne à 12 points (70% !), 11 rebonds et trois contres lorsqu’il démarre dans le cinq. Une telle production lui permet d’être déjà le 4e meilleur contreur NBA derrière Nic Claxton, Brook Lopez et Myles Turner, avec deux contres par match.