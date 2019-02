Wade comme au plus beau jour

Dwyane Wade a de beaux restes. Le joueur du Heat l’a prouvé ce mercredi face aux champions en titre. Non seulement en sortant du banc pour inscrire 25 points à 10 sur 17 aux tirs en 26 minutes. Mais surtout en enquillant le panier de la victoire au buzzer d’un incroyable tir primé sur une jambe, avec la planche et après avoir été contré une première fois.

"J’ai été dans cette position tellement mais tellement de fois que je ne pouvais pas manquer ce tir, a d’ailleurs assuré le héros de la soirée au micro d’ESPN. Ça vient du cœur. C’est fou et vraiment génial de pouvoir vivre ça devant les fans." Et ce d’autant plus que cet exploit face aux Warriors est tout sauf anecdotique. Les Hornets ayant enchaîné une troisième défaite de rang, cette fois face aux Rockets, le Heat ne pointe plus en effet qu’à une petite victoire de la huitième place qualificative pour les play-offs.

Et cette victoire arrachée au buzzer est également d’autant plus précieuse qu’elle permet d’échapper à un énorme gâchis, les hommes d’Erik Spoelstra ayant en effet compté jusqu’à 24 points d’avance dans le deuxième quart (64-40) avant de voir les Californiens refaire peu à peu leur retard et prendre les commandes dans les ultimes minutes de la rencontre. Mais c’était donc sans compter sur Dwyane Wade pourtant tout près de perdre la balle avant de déclencher ce tir miraculeux.

Auteur de 29 points à 9 sur 21 tandis que Klay Thompson terminait meilleur marqueur de la rencontre avec 36 points à 14 sur 23 aux tirs, Kevin Durant regrettera sans doute son lancer-franc raté à 14 secondes de la fin. Ou pas. Malgré la menace des Nuggets dans la course à la première place de la Conférence ouest, les Warriors semblaient en effet plus heureux pour Dwyane Wade que dévastés par cette défaite.