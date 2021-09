Virtus Bologne : Ntilikina sur les tablettes ?

No, it’s not Photoshop. It’s Nico Mannion a few days ago. pic.twitter.com/ElLHfac2vW

Et si Frank Ntilikina rentrait en Europe ? Après quatre saisons globalement décevantes chez les New York Knicks, le meneur français n’a toujours pas de contrat, et ferait partie des joueurs intéressant la Virtus Bologne. C’est en tout cas ce qu’ont révélé deux journaux italiens, La Gazzetta dello Sport et La Repubblica, ce week-end., où il a joué 30 matchs avant de signer cet été pour deux saisons avec Bologne. Mais le joueur a été touché par un virus intestinal lors des Jeux Olympiques de Tokyo (où l’Italie a été éliminée en quarts de finale par la France) et a perdu énormément de poids comme l’a montré une photo publiée ce lundi.Frank Ntilikina, vice-champion olympique avec les Bleus, ferait donc partie des options pour le remplacer, même s’il n’est pas la priorité pour le moment. Alors qu’il n’est en contact avec aucune équipe NBA à quelques semaines de la reprise des camps d’entraînements, l’ancien meneur de Strasbourg pourrait être tenté de re-traverser l’Atlantique, quatre ans après son départ où on lui promettait monts et merveilles.Au total, le Français a disputé 211 matchs de saison régulière pour les Knicks, dont 55 comme titulaire, et a tourné à 5,5 points, 2,7 passes et 2 rebonds de moyenne en 18 minutes. Il n’a disputé que trois matchs de play-offs, cette saison, pour seulement 3’30 de jeu au total, et 0 point. Son record de points restera de 20, en mars 2020 juste avant la pause covid, lors d’une défaite à Washington. Sans surprise, les Knicks n’ont pas souhaité aller au-delà de son contrat rookie, et le natif d’Ixelles, en Belgique, est toujours sur le marché, alors que la plupart des effectifs sont bouclés aux Etats-Unis et en Europe.