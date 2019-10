Vince Carter est éternel !

Vince Carter, qui fêtera son 43e anniversaire en janvier prochain, sait encore mettre des dunks. Mais pas, évidemment, avec la même détente que lorsqu’il était allé en écraser un, fameux, et même considéré comme l’un des plus impressionnants de l’histoire en match officiel, sur la tête de Frédéric Weis lors des Jeux Olympiques de Sydney.

"Vinsanity" a fait évoluer son jeu, et il l’a encore prouvé mercredi soir lors du succès de son équipe des Hawks, la 8e franchise de sa carrière, face aux Knicks en pré-saison (100-96). Sorti du banc, il a ainsi compilé, en 23 minutes, 17 points, à 5/10 à 3 points, et 4 rebonds dans un Madison Square Garden plus conquis par le fringant quadra que par les prestations, toujours aussi affligeantes, des joueurs new-yorkais, auteurs d’un piteux 7/30 derrière l’arc.

"C'est génial à voir" David Fizdale

"Je veux être sûr de pouvoir être disponible à chaque match. Bien sûr, c’est le coach qui décide, mais je prends soin de mon corps pour pouvoir en être capable", a réagi sur ESPN celui qui se verrait bien participer aux 82 rencontres de la saison régulière. Ce qu’un seul joueur de 40 ans ou plus a accompli dans l’histoire de la NBA: la légende du Jazz John Stockton.

"Il n’a pas encore pris sa retraite ! J’en ai vraiment marre de lui, a ensuite rigolé David Fizdale, le coach des Knicks, qui fut son entraîneur à Memphis il y a trois saisons. Non, je pense que c’est phénoménal. C’est génial à voir. Il nous donne à nous, les gens de plus de 40 ans, beaucoup d’espoir." Et celui qui a débuté sa carrière en 1998 pourrait devenir dans quelques mois le premier à jouer dans quatre décennies différentes…

Vous avez dit Vince?



Ok! @MrVinceCarter15

23 minutes

17 points

5x paniers à 3-points

42 ans#NBAPreseason | @ATLHawks pic.twitter.com/temEUL9gwV — NBA France (@NBAFRANCE) October 17, 2019

Pré-saison : Vince Carter fait mal dans le money time !