Ventes de maillots NBA : Stephen Curry dépasse LeBron James

Qui vend le plus de maillots NBA ? Après des années de domination de LeBron James, il y a du changement puisque c'est Stephen Curry qui est le joueur le plus populaire. Le meneur des Warriors domine le Top 15 des ventes de maillots oublié par la NBA, et il devance LeBron James et deux joueurs européens : Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic !

Derrière ce beau quatuor, on note la belle percée de Ja Morant, le spectaculaire meneur des Grizzlies. La nouvelle génération bouscule la hiérarchie avec les arrivées de LaMelo Ball, Zion Williamson ou encore Jayson Tatum. Chez les plus "anciens", on note l'entrée de Damian Lillard, à la 10e place, alors qu'il n'a quasiment pas joué la saison dernière.

Où est Nikola Jokic ?!?

Embarqué dans diverses polémiques pour ses actions et ses propos, Kyrie Irving n'est plus le chouchou du public, et il dégringole à la 15e place. Un absent de marque dans ce classement : Nikola Jokic ! Le double MVP de la NBA n'a pas la cote en magasin.

Pour ce qui est des équipes, les Lakers sont numéro 1, suivis des Warriors. Les Celtics et les Bucks progressent bien et grimpent dans le Top 5. Même s'ils n'ont aucun joueur dans le Top 15, les Bulls restent toujours parmi les formations qui vendent le plus de maillots, et sans doute que c'est grâce à... Michael Jordan.

TOP 15 JOUEURS

1. Stephen Curry (+2)

2. LeBron James (-1)

3. Giannis Antetokounmpo (+4)

4. Luka Doncic (+4)

5. Kevin Durant (-1)

6. Ja Morant (+3)

7. Jayson Tatum (-2)

8. Devin Booker (+5)

9. Joel Embiid (-3)

10. Damian Lillard (entrée)

11. Trae Young (=)

12. LaMelo Ball (+2)

13. Anthony Davis (entrée)

14. Zion Williamson (entrée)

15. Kyrie Irving (-5)