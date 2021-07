Utah : Les contres de Gobert ont bénéficié au... Secours Populaire

Aucun joueur que le natif de Saint-Quentin a croisé sur sa route durant sa carrière ne démentira pas : Rudy Gobert (2,16 m, 117 kg), dans la raquette, ça déménage ! Jusqu'à maintenant, l'activité, en premier lieu défensive (il est double meilleur défenseur sortant de NBA), du pivot à l'envergure rare (2,36 m) pour un poste 5 et plus encore de son profil, avait profité au Cholet Basket, l'unique club dont il a défendu les couleurs en France, mais surtout au Utah Jazz, dont le natif de Saint-Quentin porte le maillot depuis 2013 et ses premiers pas en NBA après avoir été drafté en 27eme position par les Denver Nuggets à l'époque. Et puis Yop est arrivé. Le partenaire officiel de la prestigieuse ligue nord-américaine en France mais aussi partenaire officiel de Rudy Gobert a lancé en décembre dernier un dispositif solidaire baptisé "Change le game : 1 contre = 1 don". Le concept ? Pour chaque contre réalisé par le joueur du Jazz sur le parquet de son équipe pendant la saison de NBA qui vient de s'achever sur le premier sacre de Milwaukee depuis 1974, Yop reversait 500 euros à la Rudy's Kid Foundation.

Le chèque sera remis à Paris par Gobert en personne

Au total : "Gobzilla", spécialiste incontesté du block, pour ne pas dire meilleur contreur potentiel de la Grande Ligue, a signé 109 contres à domicile au cours de l'exercice 2020-2021. Un nombre assez impressionnant qui a permis de récolter 54 500 euros pour la Rudy's Kid Foundation et, par extension, pour le Secours Populaire. La somme sera en effet reversée à la fondation dans le but de pouvoir soutenir des programmes d'aide à l'enfance en France ainsi que des actions encourageant la pratique des activités sportives et de loisirs parmi les populations les plus vulnérables. Le tout sous la forme d'un chèque de 54 500 € correspondant aux 500 euros reversés à chaque fois que Gobert a barré la route à ses adversaires sur le parquet de la Vivint Smart Home Arena, l'antre du Jazz. Le chèque en question, Rudy Gobert le remettra en main propre aux représentants du Secours Populaire le 18 septembre à Paris, au Gymnase Lippmann dans le 17eme arrondissement de la capitale dans le cadre d'un clinic organisé par Yop. « Les enfants devraient toujours être en mesure de poursuivre leurs rêves, quelles que soient leurs circonstances. Yop partage ma conviction qu’il n’y a pas de limite aux objectifs que les enfants peuvent se fixer pour réaliser leurs rêves », avait confié le basketteur de l'équipe de France en décembre dernier au moment de débuter sa collaboration avec la célèbre marque de yaourts à boire.