Une séance de lancers-francs de Giannis Antetokounmpo au coeur d'une embrouille

Après un match raté, il n'est pas rare de voir une star rester sur le parquet pour prendre quelques tirs de plus, et Kobe Bryant était un spécialiste de ses heures supp'. Une manière d'évacuer la frustration et de retrouver sa routine. Cette nuit, c'est Giannis Antetokounmpo qui a voulu faire une séance de dix lancers-francs supplémentaires après avoir signé un affreux 4 sur 15 aux lancers dans la défaite contre Philadelphie. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

D'abord, Montrezl Harrell, l'intérieur des Sixers, s'est approché du panier, et il lui a pris le ballon ! Surtout, il ne lui a pas rendu... « Ils m’ont dit que c’était leur terrain et que je devais partir. Je me suis dit : ‘Il me reste trois lancers-francs, j’en étais à sept, je veux essayer d’en faire dix d’affilée’" raconte Giannis. "J’ai tiré mon huitième lancer. Ils sont venus, m’ont pris la balle et j’ai été très surpris. Je pense que ce n’est pas très professionnel. Je ne prendrais jamais la balle à un sportif professionnel qui essaie de faire son travail. »

Gentleman, Giannis rentre aux vestiaires... puis il revient car il tient à shooter ses deux lancers-francs supplémentaires pour atteindre les dix. Mais là, sous le panier, deux employés de la salle avec un escabeau. « Je suis retourné là-bas pour shooter et il y avait un escabeau en face de moi » raconte le « Greek Freak ». « J’ai demandé : ‘Pouvez-vous, s’il vous plaît, déplacer l’escabeau ? Et ils ont dit ‘Non.’ J’ai répété : ‘Pouvez-vous déplacer l’escabeau ?’ Ils ont dit : ‘Non’. J’ai alors dit : ‘Les gars, j’ai deux autres lancers-francs à tirer, vous pouvez bouger l’escabeau ?’ Et ils ont encore dit : ‘Non’. »

Puisque les employés ne cèdent pas, Giannis Antetokounmpo s’approche du panier, et déplace l’escabeau. Mais les employés la remettent en place ! Alors la star des Bucks le pousse, et l'objet tombe au sol. Il peut alors terminer sa séance. « Je ne sais pas si je dois m’excuser parce que je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, sauf que l’escabeau est tombé. Je pense que c’est mon droit de m’entraîner après une soirée horrible sur la ligne des lancers-francs. Je pense que n’importe qui dans ma position, qui a vécu une soirée comme la mienne, irait travailler ses lancers francs. Et s’ils ne le font pas, c’est qu’ils ne se préoccupent pas de leur jeu. »