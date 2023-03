Une « bonne leçon » pour Giannis Antetokounmpo

« Ils ont fait ce qu’ils voulaient… » Le constat est celui de Giannis Antetokounmpo et vise les 76ers. Cette nuit, ces derniers ont réussi l’exploit de s’imposer d’un rien sur le parquet des Bucks, et surtout de mettre fin à leur folle série de 16 victoires de rang.

« Que ce soit d’aller dans la raquette, de mettre des floaters, de jouer l’isolation, de prendre des rebonds offensifs, de mettre des 3-points… Il faut le dire, ils ont été capable de faire ce qu’ils voulaient, répète le leader de la franchise de Milwaukee. On se doit d’être capables de jouer 48 minutes de bon basket et de défendre 48 minutes. C’est une bonne leçon pour nous. »

La leçon est surtout de n’avoir pas su s’imposer alors que son équipe a compté jusqu’à 18 points d’avance, et en comptait encore 14 à l’entame du dernier quart-temps. « On a fait du bon boulot pendant trois quart-temps, et dans le 4e, il y a eu beaucoup de lancers-francs, des 3-points difficiles…, poursuit le Grec. C’était notre match, et ils se sont relevés, ils étaient agressifs, ils ont fait circuler la balle… Ils sont allés jusqu’au cercle, mais ils ont réussi quelques 3-points compliqués et cela leur a permis de gagner. »

Grâce aux exploits successifs de James Harden notamment, et de Joel Embiid (auteur de bonnes séquences défensives dans le final face à Antetokounmpo), bien soutenus tous les deux par les tirs longue distance de Georges Niang, Philadelphie a fini par s'imposer.