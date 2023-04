Une 40e série de playoffs remportée pour LeBron James

Depuis le début de sa carrière, LeBron James accumule les records en playoffs. Aucun joueur n'a par exemple plus joué ou gagné de matches de playoffs que lui. Et aucun autre n'a inscrit plus de points que le « King » dans l'histoire de la "postseason".

En revanche, il n'avait pas encore le record de séries remportées. Avec la victoire des Lakers dans le Game 6 contre les Grizzlies et leur qualification pour la demi-finale de conférence, c'est désormais le cas. James a en effet gagné sa 40e série en carrière. Il égale ainsi le record de Derek Fisher, et dépasse Robert Horry (39 séries) et Kareem Abdul-Jabbar (37).

« Il joue avec un sentiment d'urgence », constate son coach Darvin Ham. « Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps pour faire des parcours en playoffs. Donc il est à fond dans le moment. »

LeBron James attend désormais de connaître l'identité de son prochain adversaire. Ce sera Sacramento ou Golden State. Et si les Lakers vont en finale de conférence, alors le MVP des Finals 2020 deviendra le seul propriétaire de ce prestigieux record.