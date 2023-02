Un rayon de soleil pour Evan Fournier

Toujours englué dans une situation fermée où ses minutes sont très rares voire inexistantes, Evan Fournier a profité d'une jolie surprise face aux Sixers. Quelques minutes seulement avant le début de rencontre, RJ Barrett est en effet forfait et le Français va donc pouvoir jouer ! « J’ai appris que je jouerai pendant l’hymne national. Je suis sérieux », raconte l'arrière. « J’étais dans les vestiaires en train de me changer et RJ est revenu, il ne se sentait pas bien, donc c’est comme ça que je l’ai su. »

L'ancien des Nuggets et du Magic a bien profité de cette opportunité dans sa saison morose puisqu'il a marqué 17 points en 23 minutes, à 6/11 au shoot et 5/8 à 3-pts. C'est même son meilleur match de la saison. Un rayon de soleil pour le joueur. « J’essaye juste d’avoir un impact et de bien jouer. C’est difficile de ne pas jouer régulièrement mais c’est la position dans laquelle je suis et je dois faire avec. Cela fait du bien de contribuer à la victoire, mettre des tirs c’est toujours cool, mais contribuer à la victoire c’est encore mieux. »

Comme les Knicks essaient de s'en séparer, le Français pourrait bien partir dans les prochaines heures avant la fermeture du marché des transferts. Mais s'il reste à New York, malgré les compliments de Tom Thibodeau après le match, qui a souligné « la bonne attitude, la bonne approche des choses » de Fournier, son avenir ne va pas être plus radieux. « C’était comme une aventure d’un soir et le coach est déterminé à rester dans sa rotation à neuf joueurs. On verra... Au fil de la saison, il y a toujours, vous savez, parfois un gars qui se blesse, et je suis sûr que j’aurai une autre occasion de jouer. »