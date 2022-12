Un problème de sécurité a retardé le match des Spurs

Cette nuit, la majorité des fans des Spurs ont dû patienter avant de pénétrer dans l’AT&T Center. Le coup d’envoi de la rencontre face au Jazz a en effet dû être retardé en raison d’une « menace potentielle pour la sécurité qui a eu un impact sur les fans » entrant dans la salle des Spurs. Lorsque l’annonce a été faite, les joueurs et le staff des deux équipes, les employés de la salle et quelques milliers de supporters étaient déjà à l’intérieur. Personne n’a été évacué, mais aucun autre supporter n’a été autorisé à entrer pendant environ une demi-heure. La rencontre a, elle, démarré avec un retard de 40 minutes.

Un porte-parole du bureau du shérif local a confirmé que les officiels avaient reçu un signalement concernant une poubelle, qui a obligé les autorités locales et la NBA à suivre un protocole de fermeture, au niveau des parkings et des accès à la salle notamment. « Nous nous excusons auprès de tous nos fans qui ont subi des retards pour entrer dans l’AT&T Center ce soir. La sécurité de nos invités est toujours de la plus haute importance. Nous sommes heureux que le problème de ce soir ait été résolu », a déclaré le dirigeant général des Spurs R.C. Buford, dans un communiqué.