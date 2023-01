Un Joel Embiid géant domine Nikola Jokic et les Nuggets

Joel Embiid avait plusieurs comptes à régler samedi soir face à Denver. Non plébiscité par les fans pour faire partie des titulaires au prochain All-Star Game, le pivot des Sixers retrouvait aussi Nikola Jokic, qui a remporté les deux derniers trophées de MVP devant lui. Deux très bonnes raisons de briller donc. Cela s'est vu dès les premiers instants de la rencontre, avec un Embiid très agressif, auteur de 14 points et 5 rebonds en premier quart-temps. Jokic, lui, est davantage dans la passe et les Nuggets prennent de l'avance (29-38).

Les Sixers frappent de loin avec Tyrese Maxey et Georges Niang mais dès que le Serbe revient en jeu, Denver reprend le contrôle. Jokic inscrit huit points de suite, Michael Porter Jr. continue de marquer de loin et les Nuggets prennent alors quinze points d'avance à la pause (58-73). Embiid, avec 16 points, élève encore son niveau en troisième quart-temps pour ramener les Sixers, qui profitent aussi de la maladresse des joueurs de Michael Malone. Philadelphie termine le quart-temps avec un 12-0 qui fait du bien (96-99).

En dernier quart-temps, Georges Niang et Tobias Harris trouvent la cible derrière l'arc, Joel Embiid continue de dominer Jokic et les Sixers égalisent puis passent devant. Le pivot camerounais enfonce définitivement le clou avec plusieurs paniers à 3-pts et termine avec une énorme feuille de statistiques : 47 points, 18 rebonds, 5 passes et 3 interceptions ! Les hommes de Doc Rivers s'imposent 126-119 et signent une septième victoire d'affilée. Nikola Jokic n'a pour une fois pas vraiment fait le poids (24 points, 9 passes et 8 rebonds), dominé en défense et imprécis en attaque avec sept ballons perdus.