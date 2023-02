Un immense Giannis Antetokounmpo renverse les Clippers

Kawhi Leonard a mis les Clippers sur de bons rails pour entamer ce choc à Milwaukee. Les Bucks sont maladroits et Los Angeles commence avec un 10-2, qui se transforme rapidement en 20-5. L'attaque des troupes de Mike Budenholzer patine, avec seulement quinze unités en douze minutes (15-24). Heureusement, le début de deuxième quart-temps est bien plus tranchant, avec un 10-1, pour revenir dans la partie. Les débat s'équilibrent jusqu'à l’accélération des Clippers, qui terminent mieux et virent en tête à la pause (49-56).

Les troupes de Tyronn Lue surfent sur leur bonne dynamique en troisième quart-temps. Ivica Zubac et Marcus Morris Sr. brillent et les Bucks sont à la peine. Les Clippers sont adroits (même si Nicolas Batum n'a pas marqué dans cette partie) et ne perdent que peu de ballons, tout le contraire de Giannis Antetokounmpo et sa bande. Après cinq minutes dans la seconde période, il y a 21 points d'écart entre les deux équipes. Le Grec fait un premier effort pour ramener ses coéquipiers dans la rencontre (78-87) avant le début du dernier acte.

Ensuite, le duo Jrue Holiday - Khris Middleton relance Milwaukee, avant que Giannis Antetokounmpo ne prenne le contrôle de la partie. Il compile 20 points et 10 rebonds dans le seul dernier quart-temps, soit deux points de plus que l'ensemble des Clippers ! Norman Powell (26 points) est bien le seul à exister côté Los Angeles à ce moment-là, mais toute l'équipe sombre en étant incapable de marquer un point dans les quatre dernières minutes de la partie...

Kawhi Leonard (17 points), qui est passé à côté de sa seconde période, manque ainsi le panier de la gagne. Antetokounmpo, auteur d'un match immense avec 54 points et 19 rebonds, permet donc aux Bucks de renverser les Clippers 106-105. C'est une performance de folie de plus pour le double MVP ainsi qu'une sixième victoire d'affilée pour Milwaukee, qui n'est qu'à deux succès de Boston, le leader de la conférence Est.