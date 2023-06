Un ancien tandem des Lakers aux commandes des Suns

Choix surprise des dirigeants des Suns pour prendre la relève de Monty Williams, Frank Vogel a désormais pour mission de composer son staff. Son "bras droit" sera Kevin Young, l'un des techniciens les plus prometteurs de la jeune génération. Premier assistant de Williams, il a accepté de rester en poste, moyennant une grosse revalorisation salariale. Young toucherait le plus gros salaire versé à un assistant !

Aux côtés de Vogel et Young, un revenant puisque Phoenix a opté pour David Fizdale. Assistant de renom à Miami aux côtés d'Erik Spoelstra, il a connu deux expériences comme "head coach", à Memphis et New York. Deux expériences ratées, et il avait accepté en 2021 de redevenir assistant. C'était aux Lakers aux côtés de... Frank Vogel. Une collaboration de courte durée puisque les Lakers avaient viré Vogel et son staff, pour engager Darvin Ham.

Fizdale avait alors choisi de rejoindre le Jazz pour entamer une carrière de dirigeant, comme assistant GM. Là encore, le passage sera donc de courte durée puisqu'il va épauler Vogel aux Suns, et il y retrouvera aussi le GM James Jones, qu'il a connu comme joueur au Heat pendant six ans. C'était notamment lors de la fabuleuse période avec Dwyane Wade, Chris Bosh et LeBron James, de 2010 à 2014.