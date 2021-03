Un All-Star Game 2021 particulier mais alléchant

Le All-Star Game, c’est pour dimanche ! Une édition 2021, longtemps remise en question avant d’être bel et bien programmée finalement (les joueurs ont été convaincus par leur syndicat), forcément un peu particulière en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui se déroulera à huis clos à Atlanta sur une seule journée et non pas sur le traditionnel week-end de trois jours. Mais les amateurs de basket seront quand même servis avec les principaux rendez-vous de l’événement toujours attendus et abondamment suivis.



Il y aura évidemment le match des étoiles réunissant les meilleurs éléments de la NBA. Ce ne sera pas l’affrontement entre joueurs de l’Ouest et de l’Est mais une rencontre entre les formations des deux capitaines ayant terminé avec le plus grand nombre de votes de la part des fans. Comme c’est la procédure depuis l’an dernier, les deux patrons choisis, LeBron James et Kevin Durant, ont choisi à tour de rôle leurs partenaires pour cette affiche des étoiles du basket nord-américain. Ils ont d’abord choisi parmi les titulaires, également sélectionnés par les journalistes et les joueurs eux-mêmes.

Deuxième pour Tatum et Gobert

LeBron James a ainsi opté pour Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) et Nikola Jokic (Denver). Finalement forfait car victime d’une élongation aux ischios-jambiers, Kevin Durant a « engagé » Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphie), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Washington) et Jayson Tatum (Boston). Ce dernier prendra ainsi part à son deuxième All-Star Game, un petit événement à Boston car à 22 ans, il va devenir le plus jeune starter de l’histoire de la franchise lors de l’affiche des étoiles du basket nord-américain. L’équipe Durant sera dirigée par Doc Rivers, coach de Philadelphia (premier à l’Est).





Quant aux 14 remplaçants, qui évolueront sur le parquet d’Atlanta autant de minutes que les titulaires, on retrouvera un « petit » Français. Rudy Gobert, le « grand » pivot des Jazz a finalement été choisi par sa majesté James après avoir vu s’égrener un à un le nom des treize autres réservistes. LeBron avait besoin de taille et opté pour le Frenchie de 2,16m qui disputera le ASG pour la deuxième fois. Auparavant, James, dont l’équipe sera dirigée par Quin Snyder (coach de Utah), avait sélectionné Domantas Sabonis (Indiana), Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphie), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston) et Paul George (Clippers).

Trois joueurs de Utah présents



En face, Durant a lui aussi pris du beau monde : James Harden (Brooklyn), Mike Conley (Utah, qui a remplacé Devin Booker, blessé au genou), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando) et Donovan Mitchell (Utah). On retrouvera donc deux éléments des Jazz, meilleure franchise actuelle de la Ligue (27 victoires en 36 sorties, soit 75% de réussite), et même trois avec Gobert. Une belle récompense pour la formation texane qui vient cependant de s’incliner à trois reprises sur ses quatre dernières rencontres.

Booker, Curry, LaVine, Mitchell, Tatum et Brown en lice pour le concours à trois points

A noter que la nouveauté introduite l’an dernier a été maintenue : le score-cible, c’est-à-dire que l’équipe victorieuse sera celle à atteindre la première un total de points défini à l’issue du troisième quart-temps. Ce All-Star Game 2021 sera également agrémenté du « Skills Challenge » (épreuve de dextérité qui verra s’affronter trois "petits" et trois "grands" intérieurs avec Chris Paul, Luka Doncic, Robert Covington, Julius Randle, Nikola Vucevic et Domantas Sabonis) et du concours à trois points (avec Devin Booker, Stephen Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Jayson Tatum et Jaylen Brown) qui entameront la soirée. A la pause du match des étoiles aura lieu le fameux concours de dunk auquel prendront part Anfernee Simons, Obi Toppin et Cassius Stanley. Bref, même si l’édition est très spéciale cette année, on devrait encore en prendre plein les mirettes !