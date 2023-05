Tyler Herro a toujours la finale NBA dans son viseur

C'est le grand absent côté Heat depuis mi-avril : Tyler Herro, l'ancien meilleur sixième homme de la NBA, et l'un des arrières les plus prometteurs de la nouvelle génération. Révélation dans la "bulle" en 2020, Herro a eu le malheur de se casser la main dès le premier match des playoffs, le Game 1 de la série face aux Bucks. Opéré dans la foulée, il a donc assisté, en spectateur, à la folle épopée du Heat, mais il pourrait participer à la dernière ligne droite, les Finals.

Mardi, il a ainsi repris l'entraînement avec le reste du groupe, mais pour l'instant, pas question qu'il y ait de contact avec ses coéquipiers. Mais la tendance est clairement à un retour pendant cette finale face aux Nuggets, et peut-être dès le Game 3 à Miami. « On verra… Je n’en sais rien… » a répondu Herro à propos de ce timing. « J’ai encore encore une petite douleur dans la main, mais ce ne sont que les tissus qui cicatrisent, et des choses comme ça. J’essaie de m’entraîner avec. J’aimerais revenir pour les Finals, mais on avisera selon les sensations de ma main. Elle va bien, et je me sens bien. »

S'il se sent bien et que la fracture est bien consolidée, il devrait rapidement être autorisé à s'entraîner avec contact, et il mettra ensuite les bouchées doubles. « Je vais m’entraîner tous les jours, deux à trois fois par jour à partir d’aujourd’hui jusqu’au jour où j’espère revenir » poursuit l’arrière. « Je vais donc continuer à me donner à fond, voir comment mon corps réagit au quotidien et j’essaierai de revenir le plus vite possible ».

Sinon, il continuera à suivre ces playoffs depuis le banc, en cheerleader de luxe. Pour l'instant, ça a porté chance à ses coéquipiers. « C’est clair que c’est un sacré parcours ! Je suis sur le côté, j’ai participé à tous les déplacements, j’ai fait partie de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Le simple fait d’être ici avec l’équipe est formidable. Voir les gars se serrer les coudes, c’est formidable. Je suis impatient d’avoir l’occasion de rejouer cette saison. »