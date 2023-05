Tuerie de Belgrade : Luka Doncic paiera les funérailles des victimes

« J’ai le cœur brisé par la tragique fusillade dans une école en Serbie et par ces vies perdues, y compris celles d’écoliers innocents. » Ainsi s’est exprimé Luka Doncic en réaction à la fusillade perpétrée par un élève de 13 ans, mercredi, dans une école primaire de la capitale serbe. Neuf personnes, dont huit enfants, ont trouvé la mort.

La fondation du joueur des Mavericks a annoncé que le joueur allait venir en aide aux familles des victimes de la tuerie de Belgrade, survenue dans l’école Vladislav Ribnikar. Le Slovène va en effet prendre en charge les funérailles des victimes et couvrir les frais de mise en place de la cellule psychologique, qui va œuvrer pour accompagner les camarades de classe et le personnel de l’école après ce terrible drame.

« Mes pensées vont aux familles et à l’ensemble de la communauté touchée par cette tragédie, poursuit la superstar dont une partie de la famille vit dans la capitale serbe. Par l’intermédiaire de ma fondation, je cherche des moyens immédiats et à long terme de soutenir les élèves, le corps enseignant et les familles touchés par la fusillade à l’école primaire Vladislav Ribnikar. Je me suis engagé et je continuerai à partager des mises à jour et des moyens de soutien au fur et à mesure que les détails seront disponibles. »