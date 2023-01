Trey Murphy III également au Slam Dunk Contest

Pas de star au Slam Dunk Contest de la NBA, qui se tiendra le 18 février prochain, lors du prochain All-Star Weekend de Salt Lake City. Car après avoir invité le rookie des Portland TrailBlazers, Shaedon Sharpe, le troisième année des Houston Rockets, Kenyon Martin Jr, et le dunkeur de G-League, Mac McClung, c’est désormais Trey Murphy III qui rejoint le plateau (très jeune) concocté par la Grande Ligue.

Le sophomore des New Orleans Pelicans, qui a explosé cette saison et tourne à 12.5 points et 3.8 rebonds de moyenne, est un ailier explosif et spectaculaire, qui a déjà fait quelques victimes en NBA avec ses dunks, dont notamment LeBron James et Nikola Jokic…

Il reste toutefois un quasi-inconnu du grand public et ce plateau manque clairement de stars et de superstars capables d’attirer les projecteurs sur l’évènement.

La preuve encore une fois que le Slame Dunk Contest a perdu de sa superbe depuis les grands affrontements de Michael Jordan et de Dominique Wilkins, ou même ceux entre Zach LaVine et Aaron Gordon. Ce dernier se disait d’ailleurs prêt à participer… à condition d’être nommé All-Star. Le problème, c’est qu’on ne sait pas s’il le sera, et la NBA ne peut pas patienter autant.