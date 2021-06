Trae Young a sonné la révolte

Les Hawks reviennent de loin. Menés 2-1 par les Sixers avant leur affrontement de lundi, ils ont accusé 18 points de retard avant de finir par l’emporter de justesse (103-100). Et le grand artisan de ce succès aura été Trae Young, pourtant diminué par une blessure à l’épaule. A l’image de son équipe, il aura vécu un véritable cauchemar lors d’un premier quart temps où il n’a pas réussi à inscrire le moindre point.



Les joueurs d’Atlanta ont d’ailleurs compilé un piteux 7/28 au tir (2/10) dans ce premier acte catastrophique. Young, qui avait un bandage sur son épaule droite et mettait de la glace dessus quand il était sur le banc, a alors commencé à monter en puissance. Il a ainsi inscrit 8 points dans le second quart, et ajouté 9 passes décisives, pour empêcher son équipe de totalement couler à la pause (62-49).

"Cette équipe n’abandonne jamais"



Avec 9 points et 6 passes lors du troisième quart temps, le meneur des Hawks a sonné la révolte, et permis aux siens de revenir à deux longueurs (82-80). Il a ensuite continué son ouvrage, et finalement terminé avec 25 points, dont un flotteur qui a permis à la franchise de Géorgie de prendre l’avantage à un peu plus d’une minute du buzzer, et pas moins de 18 passes décisives. Des statistiques plus vues en play-offs depuis un certain Tim Hardaway avec les Warriors en 1991.



De quoi faire oublier sa réussite plus que douteuse, puisqu’il affiche un 8/26 au tir (30,8%), et un 3/11 à 3 points (27,3%). "Cette équipe n’abandonne jamais, quel que soit le score, a-t-il ensuite apprécié. J’ai aimé la manière dont on s’est battus, et je suis fier de notre équipe ce soir." Face à un Joel Embiid pas en grande forme, mais qui a tout de même compilé 17 points et 21 rebonds, il a pu compter sur l’apport de Bogdan Bogdanovic (22 points), et les double-doubles de Clint Capela (12 points et 13 rebonds) et John Collins (14 points et 12 rebonds). Il faudra au moins ça pour faire entendre raison à cette équipe de Philadelphie…

Nightly Notable: Trae Young