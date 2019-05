Thompson choqué par sa non-sélection dans les All-NBA Teams

Auteur de 21 points de moyenne à plus de 40% à trois points, Klay Thompson espérait clairement apparaître dans l’une des trois All-NBA Team. Il n’en a rien été, les votants, un collège de journalistes, lui préférant Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard, Kyrie Irving, Russell Westbrook et Kemba Walker.

Apprenant sa non-sélection au sortir d’un entraînement à une semaine du coup d'envoi des Finals NBA, l’arrière des Warriors n’a pas caché sa déception, montrant notamment un certain étonnement à l’évocation du nom du meneur des Hornets.

"Oh je n’ai pas été nommé ? P… Je respecte les gars devant moi, mais aller cinq fois en finale de suite nécessite plus que deux gars dans les All-NBA Teams. Peu importe, je préfère gagner un titre que d’être dans la All-NBA Third Team", a-t-il confié, ajoutant : "Est-ce que je pense qu’il y a autant d’arrières meilleurs que moi dans la ligue ? Non, mais je ne veux pas même trop parler de ça, honnêtement.."

Le natif de L.A. peut être d'autant plus amer que cette non-sélection l’empêchera de pouvoir prétendre à une prolongation supermax, soit un manque à gagner de quelque 30 millions de dollars.