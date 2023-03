Théo Maledon voulait briller face au Thunder

Lorsqu’il pense au Thunder, Théo Maledon est conscient de devoir être « reconnaissant » envers la première équipe qui lui a donné sa chance et avec qui il a disputé ses deux premières saisons NBA. « Mais en même temps, je me souviens aussi de ce qui s’est passé [son transfert] et donc je voulais simplement jouer dur et faire ce que j’avais à faire », complète le Français qui retrouvait la franchise d’OKC la nuit passée.

Avec les absences conjuguées de LaMelo Ball, Terry Rozier et Dennis Smith Jr., le meneur tricolore ne s’est pas fait prier pour briller face à son ancienne équipe : 19 points, 9 passes, 4 rebonds et 4 contres en 39 minutes, soit trois records de saison (aux minutes, points et passes) et même un record en carrière (aux contres).

« Simplement du fait du contexte, en revenant à OKC où j’ai passé mes deux premières années en NBA, j’étais déjà très motivé pour ce match, affiche le Français, dont l’équipe s’est imposée (137-134). J’étais prêt, que ce soit pour 20 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Tant que j’allais entrer en jeu, j’étais prêt à tout donner et tout laisser sur le terrain. »

Opportunité saisie

« Il a été très incisif, qualifie son coach Steve Clifford. Il a une bonne vision de l’organisation du jeu, ce qui nous a bien aidés. Ils ont mis beaucoup de pression sur le porteur de balle car ils sont très bons pour créer des balles perdues. On en a perdu beaucoup, mais c’est là où il est bon. Il peut organiser l’équipe et nous donner de bonnes possessions. C’est une de ses grandes forces. »

Un bon signal pour le joueur qui a passé beaucoup de temps à l’étage inférieur, en G-League, ces dernières semaines. « Je suis vraiment heureux d’avoir cette opportunité, apprécie le natif de Rouen. Peu importe la forme qu’elle prendra, je veux toujours être prêt à la saisir. Pour la vivre à fond et ne pas avoir de regret. J’ai simplement essayé de me préparer du mieux possible : en faisant de la vidéo, en récupérant bien, en prenant mes tirs et en étant précis à l’entraînement, pour que ça se traduise ensuite en match. »