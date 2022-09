Svi Mykhailiuk s'engage avec les Knicks

Le camp d'entraînement se rapproche en NBA et les franchises engagent alors des joueurs qui devront faire leurs preuves pendant ces jours-ci, pour espérer ensuite rester dans l'équipe afin d'y disputer la saison régulière. Les Knicks ont déjà signé DaQuan Jeffries et Ryan Arcidiacono dans cette optique.

La franchise de New York continue avec une nouvelle signature, celle de Svi Mykhailiuk. L'Ukrainien a joué à Toronto la saison dernière, où il tournait à 4.6 points de moyenne, après un passage prolongé (95 matches) à Detroit entre 2019 et 2021. De plus, il vient de réaliser un bon Eurobasket avec son pays, en tournant à 17 points de moyenne durant la compétition.

Plutôt bon shooteur à 3-pts, Mykhailiuk a de bonnes chances de décrocher un contrat à New York pour la saison régulière, même si la concurrence sera ensuite rude à ce poste chez les Knicks avec les présences de RJ Barrett, Evan Fournier et Quentin Grimes.