Suns : Chris Paul attendra

La rumeur a couru lundi après-midi. Placé en protocole Covid-19 quelques jours plus tôt, Chris Paul aurait été testé négatif, ce qui laissait entrevoir un rapide retour dans cette finale de conférence Ouest parfaitement entamée, sans lui, par les Suns, vainqueurs des Clippers dimanche (120-114). Mais son coach a vite refroidi les ardeurs. "Rien n’a changé", a ainsi confié Monty Williams, avant que la franchise de Phoenix n’officialise le forfait de son expérimenté meneur.



Dimanche, il était tout même présent à la Phoenix Suns Arena, mais virtuellement, comme l’a confirmé son compère Devin Booker, auteur d’une énorme performance (40 points, 13 rebonds et 11 passes). "On l’a mis sur FaceTime, a-t-il dévoilé. C’est notre leader. On s’appuie beaucoup sur lui, et on sait à quel point il est déçu de ne pas être là pour le début de cette finale de conférence, surtout vu son passé. Mais on savait qu’il était avec nous. On l’a ramené dans le vestiaire, et quand on s’est rassemblés à la fin du match. Et il est fier de nous."

Il aura encore fait taire ses critiques

Mais les – jeunes – Suns auront besoin de leur expérimenté « Point God » pour viser plus haut, lui qui s’est montré tout simplement éblouissant lors du coup de balai infligé aux Nuggets au tour précédent, avec des moyennes de 25,5 points et 10,3 passes, à 62,9% au tir. Cinquième au classement du MVP, il aura encore fait taire ses critiques, comme la saison dernière, lorsqu’il avait été envoyé au Thunder par les Rockets et emmené les jeunes – déjà – d’OKC, en play-offs à la surprise générale.De l’autre côté, il y a aussi un grand absent. Et dont le retour paraît encore plus lointain. Touché à un genou, Kawhi Leonard inquiète, lui qui n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de sa carrière. En tout cas, le champion NBA 2019 est très impliqué auprès de son équipe. A la pause du dernier match de la série face au Jazz, il s’était même invité dans le vestiaire des coachs pour demander des ajustements, comme l’a révélé l’entraîneur des Californiens, Tyronn Lue. Mais il préférerait le voir sur le parquet, comme les amateurs de basket aimeraient voir ces deux immenses joueurs s’affronter…