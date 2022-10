Steven Adams prolongé par Memphis jusqu'en 2025

Comme du côté des New Orleans Pelicans, qui ont successivement prolongé Zion Williamson, CJ McCollum puis Larry Nance Jr, les Memphis Grizzlies ont décidé de verrouiller leur noyau dur pour les prochaines saisons.

Ainsi, alors que Steven Adams devait devenir “free agent » à la fin de la saison à venir, il a paraphé une prolongation de 25.2 millions de dollars dans le Tennesse. Il est désormais lié à Memphis jusqu’en 2025 pour un total de 43.1 millions de dollars. Dans le détail, il touchera 17,9 millions de dollars en 2022/23, puis 12,1 millions en 2023/24 et enfin 13,1 millions en 2024/25.

Arrivé à Memphis à l’été 2021, en échange de Jonas Valanciunas, le pivot néo-zélandais de 29 ans s’inscrit donc dans le projet à moyen terme de son club, qui compte sur son impact physique et ses écrans pour aider Ja Morant à aller encore plus loin. Et ce même si son profil de pivot « à l’ancienne » peut le rendre inutile face à certaines équipes, comme ce fut le cas face aux Wolves, lors des derniers playoffs, où son coach Taylor Jenkins n’avait quasiment pas pu l’utiliser de la série, lors du premier tour.