Steve Nash expulsé pour la première fois de sa carrière d'entraîneur

Véritable teigne sur les terrains, Steve Nash est contraint d'être beaucoup plus calme sur le banc de touche puisqu'il doit donner l'exemple à ses joueurs, et ne pas transmettre son éventuelle nervosité. Mais il y a des soirs où on ne peut plus maîtriser ses nerfs, et c'est arrivé cette nuit dans le 3e quart-temps de la rencontre face aux Bucks. Le coach des Nets s'est emporté comme jamais contre les arbitres, et il a logiquement été expulsé. Il a carrément fallu que ses assistants et ses joueurs le retiennent !

"Je défendais simplement mes gars" a-t-il expliqué en conférence de presse. "J'ai pensé que Patty (Mills) avait pris une manchette à la gorge de la part de Giannis, juste devant l'arbitre. J'ai estimé que ce n'était pas juste. Je ne pense pas avoir été trop démonstratif, mais j'étais énervé d'avoir pris une technique."

La scène va tout de même durer une bonne minute, et Nash regrette que les arbitres soient incapables de justifier leur décision. "Je n'ai aucune explication ! Il s'est passé beaucoup de choses, et il est arrivé ce qui est arrivé... J'ai dit ce que j'avais à dire, et c'est tout."

Du côté de ses joueurs, on est évidemment fier de voir un entraîneur se battre pour ses joueurs, mais au final, comme l'explique Kevin Durant, c'est tout simplement le naturel qui revient au galop : « On l’a vu jouer pendant 20 ans, et je l’ai vu en dire de la merde aux arbitres. J’étais sur le terrain avec lui quand il parlait de manière dingue aux arbitres. Lors de mes premières années en NBA, Steve avait l’habitude de parler comme un fou aux arbitres. Comme il n’avait pas eu de technique comme entraîneur, je me demandait ce qu’il se passait… Parce qu’il est fougueux. Mais il faut se comporter différemment quand on est entraîneur… Mais parfois vous voulez juste aller sur le terrain et vous battre pour vos gars, et je pense que c’est ce qu’il a fait ce soir ».