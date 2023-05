Steve Nash aux commandes des Raptors ?

Seule franchise canadienne de la NBA, les Raptors seront-ils bientôt entraînés par un coach canadien ? C'est possible puisque The Athletic révèle que les dirigeants de Toronto ont rencontré Steve Nash ! Meilleur joueur de l'histoire du basket canadien avec deux titres de MVP au milieu des années 2000, Nash est une véritable légende locale, et même un pionnier. Si on compte une vingtaine de Canadiens en NBA, c'est notamment grâce à lui, et ce n'est pas un hasard si la Fédération l'a nommé manager de l'équipe nationale.

Après sa brillante carrière de joueur, terminée dans la douleur aux côtés de Kobe Bryant, Nash s'est orienté vers une carrière d'entraîneur. Il a d'abord appris dans l'ombre des Warriors comme simple consultant, puis les Nets l'ont nommé entraîneur pour prendre la suite de Kenny Atkinson. Un choix audacieux pour s'occuper de Kevin Durant et Kyrie Irving, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. A la fois à cause des blessures de ses joueurs majeurs, mais aussi de son manque d'emprise sur eux.

En début d'année, son message ne passe plus, et il est renvoyé très tôt dans la saison, après deux saisons et demie sur le banc de Brooklyn. Depuis il avait pris du recul, pour digérer cet épisode éprouvant, et il pourrait donc rebondir chez lui, au Canada, pour prendre la suite de Nick Nurse.