Steve Kerr veut "faire le ménage" aux Warriors

Qui a transmis, et sans doute, vendu les images du coup de poing de Draymond Green à TMZ ? L'enquête se poursuit chez les Warriors, et Steve Kerr s'est exprimé pour la première fois sur cette agression de Green sur son coéquipier Jordan Poole. Le coach de Golden State estime que tout cela aurait dû rester du domaine du privé, et ne pas être exposé sur la place publique.

"Quand les choses restent en interne, c'est presque facile à gérer" a déclaré le coach des Warriors. "C'est tellement plus propre et plus facile. Dès qu'il y a une fuite, ça devient l'enfer et cela affecte les deux joueurs, chaque entraîneur, mais surtout les joueurs. Parce que tout est connu, les joueurs doivent maintenant faire face à toutes ces choses. Nous devons répondre à toutes ces questions et cela met tout le monde dans une situation délicate."

Le plus grave, semble-t-il, c'est que ce n'est pas la première fois que le personnel des Warriors se comporte ainsi. C'est ce qu'on comprend de la suite des déclarations de Kerr, qui demande à ce que "le ménage" soit fait.

"Si vous aviez une caméra chez vous et qu'il y avait un conflit familial, voudriez-vous vraiment en discuter avec le monde entier ? Bien sûr que non. Vous voudriez le gérer en interne. C'est toujours l'objectif et, pour une raison ou une autre, il y a eu des fuites dans cette franchise. Ce n'est pas la première fois et on doit faire le ménage. Cela ne devrait pas sortir des murs de notre salle d'entraînement mais ça l'a été. C'est un problème."