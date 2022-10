Steve Kerr apporte son soutien à Klay Thompson

Samedi soir, dans la défaite surprise des Warriors à Charlotte, Klay Thompson n'a pas eu le compas dans l'oeil avec 11 points à 5 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 7 à 3-points. On est loin du Klay Thompson des derniers playoffs, et lorsqu'il était le terrain, Golden State a été le moins efficace puisqu'il termine avec le plus mauvais +/- de la rencontre : -16 !

De quoi renforcer la thèse de Charles Barkley qui estime que le shooteur des Warriors est sur une pente glissante, mais Steve Kerr est là pour le défendre. Pour des raisons mentales, Thompson a repris l'entraînement après ses coéquipiers, et pour son coach, il est encore en phase de préparation. « Il n’a joué qu’un seul match en présaison, et dans des conditions normales, ce devrait être la fin de la période des matchs amicaux pour lui » rappelle le coach des Warriors. « Il doit rester sur cette ligne et tout ira bien. »

Steve Kerr rappelle aussi que Thompson a essuyé les mêmes remarques en janvier dernier lorsqu'il a pris la compétition après quasiment trois ans d'absence. A plus de 30 ans, et après deux des plus graves blessures possibles (rupture d'un ligament du genou ; déchire d'un tendon d'Achille), il faut du temps pour retrouver sa condition physique et ses habitudes de shooteur.

« La saison passée, à son retour de blessure, les gens disaient qu’il n’était plus le même. Sauf qu’il a inscrit 30 points et plus à six reprises, qu’il a été très bon en playoffs. Klay a été incroyable ! Il avait eu des soirées compliquées aux tirs, mais Klay avait été épatant sur la fin. Une fois qu’il avait récupéré ses jambes, il avait réalisé des matches énormes. Donc, tout ça va revenir… Il a juste besoin de retrouver ses jambes. »