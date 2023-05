Stephen Curry remporte le Kareem Abdul-Jabbar Award

Créé en 2021, le Kareem Abdul-Jabbar Award récompense depuis deux ans le joueur le plus impliqué auprès de la communauté dans la lutte pour la justice sociale, l'égalité et l'intégration. En compétition avec Chris Paul (Suns), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Grant Williams (Celtics) et Tre Jones (Spurs), c'est Stephen Curry qui est finalement élu pour ses actions sociales, et il décroche un chèque de 100 000 dollars pour l’association caritative de son choix, tandis que les quatre autres finalistes bénéficient de 25 000 dollars chacun.

Curry a choisi de donner cet argent au département de l'université de San Francisco qui lutte contre la violence et pour la justice sociale. Le meneur des Warriors succède à Carmelo Anthony et Reggie Bullock, récompensés en 2021 et 2022.

C'est le deuxième trophée de Curry cette saison puisqu'il venait de remporter le J. Walter Kennedy Citizenship Award. Remis par l'association des journalistes et écrivains sur le basket, il a récompensé Curry pour ses actions sur l'alphabétisation, la santé physique ou encore la mise en avant de l'équité entre les sexes dans le sport.