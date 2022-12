Stephen Curry désigné "Sportif de l'année" 2022 par Sports Illustrated

Comme chaque année, le célèbre magazine américain Sports Illustrated a désigné le « Sportif de l’année ». Et pour 2022, c’est encore un basketteur qui est à l’honneur !

En effet, c’est Stephen Curry qui a été choisi. Un choix d'abord lié à son quatrième titre en NBA, accompagné de son premier trophée de MVP des Finals. Mais Sports Illustrated explique que le meneur est aussi honoré pour avoir validé son diplôme de sociologie à l’université de Davidson, ainsi que pour le travail de son association, "Eat.Learn.Play." qui a distribué plus de 25 millions de repas à des enfants issus de milieux défavorisés depuis 2019, et qui a dépensé 2,5 millions de dollars pour soutenir l'alphabétisation, en distribuant 500 000 livres.

Remis depuis 1954, ce prix récompense de plus en plus de basketteurs. Depuis 2003, il y a ainsi David Robinson et Tim Duncan (2003), Dwyane Wade (2006), Mike Krzyzewski et Pat Summitt (2011), LeBron James (2012, 2016 et 2020) et Breanna Stewart (2020).

En 2018, Sports Illustrated avait désigné l'ensemble des Warriors, qui venaient de remporter trois titres en quatre ans. Techniquement, c'est donc le deuxième trophée de Stephen Curry.