Stephen Curry bientôt de retour

Même si ses coéquipiers assurent en son absence avec 5 victoires pour 4 défaites, au point d'être remontés à la 5e place de la conférence Ouest, Stephen Curry piaffe d'impatience de rejouer. Bonne nouvelle pour lui et les Warriors, l'attente est bientôt terminée puisqu'il devrait effectuer son retour d'ici jeudi prochain.

Victime d’une déchirure partielle d’un ligament du genou gauche, Stephen Curry est à l'infirmerie depuis le 4 février, et samedi, ça fera donc un mois qu'il n’a plus foulé un parquet. La reprise de l'entraînement s'est déroulée sans rechute, et le double MVP et quadruple champion NBA effectuera son retour pendant le prochain "road trip" des Warriors. Cette série de matches à l'extérieur commence dimanche chez les Lakers, puis elle se poursuivra à OKC mardi, pour se finir à Memphis jeudi.

Ce sont trois rencontres ultra-importantes puisqu'elles sont toutes contre des adversaires directs dans la course aux playoffs, voire au "play-in". Plus particulièrement, il s'agira de battre les Lakers et le Thunder pour se donner de l'air. On peut s'attendre à ce que Curry joue l'une des deux rencontres, quitte à se reposer face aux rugueux Grizzlies.

Pour Steve Kerr, ce serait une très bonne nouvelle car depuis le All-Star Game, il tire un maximum sur des joueurs comme Jordan Poole et Klay Thompson, et le retour de Curry va permettre de les soulager. Autre absent de marque chez les champions en titre, Andrew Wiggins est auprès des siens pour des "problèmes familiaux", et son retour n'est pas programmé.