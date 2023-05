Stephen Curry (50 points) envoie les Warriors au second tour !

L'ambiance dans le Golden 1 Center de Sacramento était évidemment bouillante. Le début de match des Kings aussi, avec un rapide 7-2. Les Warriors réagissent rapidement avec un 16-5. Les débats s'équilibrent mais Sacramento est devant à l'issue du premier quart-temps (31-30). Les troupes de Mike Brown trouvent des solutions en attaque et prennent cinq points d'avance.

Stephen Curry prend alors les choses en main. Il enchaîne les paniers et comme il est bien secondé par Andrew Wiggins, les champions en titre reviennent à la pause (58-56). En début de deuxième mi-temps, c'est Klay Thompson qui se montre avec cinq points. Curry continue son show et les rebonds offensifs de Kevon Looney inversent la tendance. Les Warriors passent un 19-8 et ce sont eux qui commandent.

Un réveil de De’Aaron Fox et des lancers-francs ratés par les Warriors permettent à Sacramento de compter seulement dix points de retard à la fin du troisième quart-temps. Car juste avant le buzzer, Thompson a frappé à 3-pts, avec la faute (81-91). En début de dernier quart-temps, Curry est partout avec 14 des 17 premiers points de son équipe.

Les Kings sont dans les cordes, ne peuvent pas répondre et doivent s'incliner 100-120 face à un Curry à 50 points ! Les Warriors passent donc ce premier tour et désormais, ce sont les Lakers de LeBron James qui se dressent devant eux, en demi-finale de conférence.