Spencer Dinwiddie paré pour son rôle de titulaire

Arrivé aux Dallas Mavericks en février, en échange de Kristaps Porzingis, Spencer Dinwiddie était 6e homme la saison dernière dans le Texas, derrière la traction arrière Luka Doncic - Jalen Brunson. Mais avec le départ de ce dernier à New York, l’ancien joueur des Brooklyn Nets va logiquement récupérer une place de titulaire.

« Je ne me vois pas vraiment remplir le rôle de Jalen en soi. Il y a beaucoup de matchs (la saison dernière) que j'ai terminés, il y a des matchs que j'ai joués sans Luka et sans JB, et j'ai commencé des matchs aussi. Mais pour ce qui est de la mentalité, j'ai le feu vert. Il faut aller créer des choses et essayer de gagner le match » explique ainsi Spencer Dinwiddie.

Pour Jason Kidd, son coach, il n’est pas non plus question de demander à Spencer Dinwiddie de faire du Jalen Brunson. Pour le technicien, son joueur doit juste continuer de faire ce qu’il faisait déjà en sortie de banc. Même s’il aura peut-être moins le ballon en main…

« Maintenant qu'il débute aux côtés de Luka, certains peuvent considérer que c'est un rôle différent » , confirme Jason Kidd. « Mais il a joué avec Luka à certains moments (la saison dernière). Il s'agit simplement de profiter du fait d'avoir quelqu'un qui va beaucoup attirer l'attention adverse, ce qui rendra le jeu plus facile pour lui. Et puis je pense que c'est aussi quelqu'un qui est capable de placer les autres gars dans de bonnes conditions ».