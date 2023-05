Spencer Dinwiddie optimiste pour l'avenir des Nets

« Je suis très enthousiaste. » Ainsi s’exprime Spencer Dinwiddie au sujet de ses Nets qui ont connu une saison haute en couleur, marquée par les départs successifs de Kyrie Irving, puis de Kevin Durant. En contrepartie, les dirigeants ont mis la main sur Dorian Finney-Smith, Cam Johnson et surtout Mikal Bridges, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour la formation new-yorkaise.

« Grosso modo, j’ai joué six de mes neuf saisons sous le maillot des Nets, rappelle Dinwiddie. J’ai connu différentes époques, depuis la période où nous étions des jeunes pousses avec D’Angelo Russell et d’autres. Puis nous avons eu les joueurs stars avec KD et Kyrie et maintenant nous sommes plus matures. Nous avons un noyau prêt à gagner qui a probablement besoin encore d’un joueur important. Mais, nous sommes dans cette fourchette-là. »

En somme, une équipe capable de se qualifier en playoffs, malgré ces départs, même si son parcours s’est terminé au premier tour par une élimination sèche face aux Sixers (4-0). Cette expérience a tout de même forgé ce nouveau groupe, dont certains membres avaient déjà été très loin en playoffs.

« Le plus facile dans tout ça, c’est qu’il s’agit d’une bande de bons gars qui débarquent d’équipes qui gagnaient, poursuit Dinwiddie. Les Nets étaient déjà habitués à gagner. Les Suns gagnaient évidemment à un haut niveau avec Mikal Bridges et Cam Johnson et les gars de Dallas, moi et Dorian Finney-Smith, avions l’habitude de gagner aussi et de jouer à un niveau élevé. Ce sont de bons joueurs, qui ne se prennent pas la tête et qui ont une vision claire de ce qu’ils veulent faire. »