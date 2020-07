Shaq, puissant sur le terrain, influent en dehors

Grâce à la NBA, certains basketteurs sont devenus des personnalités grand public. Dans cette catégorie, on retrouve des légendes comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James. Des athlètes qui ont marqué une génération et les époques qui suivent. Shaquille O'Neal fait partie de cette classe. Avec ses 2,16m et presque 150kg, l'ancien pivot a cassé plus de barrières que de paniers. Un véritable exploit pour celui dont le jeu tout en puissance a marqué la NBA du début du XXIeme siècle. Quadruple champion NBA, celui qui a failli être le premier MVP unanime de l'histoire en 2000 est toujours aussi influent dans le monde du basket. Retraité depuis 2011, il n'a jamais pris de recul. Quelques mois seulement après son dernier match avec Boston, le membre du Hall of Fame est devenu consultant pour la chaîne TNT. Un costume qu'il porte encore aujourd'hui. Depuis maintenant presque 30 ans, le Shaq est en première ligne. Une longévité qui lui a permis de s'imposer comme un membre à part entière du grand cirque de la NBA.

Quand le monde pleurait Kobe, il a su faire rire

De nombreux joueurs à la retraite ont essayé de rester dans le circuit d'une manière ou d'une autre. Peu ont réussi comme Big Diesel. Avec son physique à part entière et sa bonne humeur, il parvient à faire l'unanimité partout où il passe. Ses blagues, ses maladresses et ses anecdotes font de lui un des personnages les plus atypiques de la Ligue. Avec le décès de Kobe Bryant en janvier dernier, sa relation parfois conflictuelle avec le Black Mamba a été évoquée à de nombreuses reprises. Et c'est bien lui qui a réussi à faire rire le Staples Center lors de la cérémonie hommage à Kobe et à sa fille.

DJ, acteur et shérif

Omniprésent dans le monde du basket, Shaquille O'Neal a aussi su s'exporter pour marquer la culture américaine. Il s'est essayé à la musique, tantôt rappeur où il s'attaque à Damian Lillard, tantôt DJ quand il mixe à Tomorrowland. Au cinéma aussi, le joueur drafté par Orlando en 1994 a eu l'occasion de s'exprimer. Il a parfois doublé des personnages de dessins animés, mais il a surtout joué son propre rôle dans une dizaine de films. La preuve de son influence dans les différentes sphères de la culture américaine. Toujours à la télé, il avait eu sa propre série où il défiait d'autres sportifs dans leurs disciplines. Mais bien loin de Los Angeles et du show-business, Shaq' a aussi trouvé une autre voie. Celle de la justice. Celui qui s'est essayé au catch a été nommé shérif adjoint dans une ville de Géorgie en 2016. La preuve que même loin du sport, l'ancienne star de la NBA arrive à avoir un impact.