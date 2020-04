Shai Gilgeous-Alexander, la surprise du Thunder

En début de saison, seize Canadiens évoluaient dans une équipe NBA, un nouveau record pour le pays à la feuille d’érable. Si Andrew Wiggins ou Jamal Murray étaient déjà bien installés, et que RJ Barrett était très attendu du côté de New York, Shai Gilgeous-Alexander était quant à lui arrivé discrètement dans l’été à Oklahoma City en provenance des Los Angeles Clippers, dans le cadre du trade de Chris Paul.

Auteur d’une saison rookie plus que correcte en Californie, le plus souvent en tant que meneur (10,8 pts, 2,8 rbds, 3,3 pds de moyenne en 26,5 min), celui qui est né un certain 12 juillet 1998 réalise une magnifique saison dans l’Oklahoma, avec 19,3 points, 6,1 rebonds et 3,3 passes de moyenne en 35,1 minutes, le plus souvent au poste d’arrière. De quoi faire de lui un candidat au titre de MIP (meilleure progression de l’année) !

Un triple-double historique



Au sein d’une équipe d’OKC qui a perdu Russell Westbrook et Paul George et qui se retrouve cinquième de la Conférence Ouest (40v-24d), aux côtés d’équipes comme Houston ou Utah, alors que peu de monde l’imaginait en play-offs en début de saison, « SGA » régale !

Il est tout simplement le meilleur marqueur de l’équipe, mais aussi le deuxième rebondeur derrière Steven Adams. Auteur de son record en carrière le 22 décembre (32 points contre les Clippers), le Canadien (11eme de la draft 2018) a écrit une petite page d’histoire le 13 janvier dernier en devenant le plus jeune joueur à signer un triple-double avec 20 rebonds (en l’occurrence 20 pts, 20 rbds et 10 pds, contre Minnesota) !

« Le coach m’a mis au défi de faire plus de choses sur le terrain et de remplir la feuille. Parce qu’il avait le sentiment que je pouvais être plus productif », expliquait-il après son exploit. Mission accomplie !

Chris Paul l'a pris sous son aile



Bien coaché par Billy Donovan, Shai Gilgeous-Alexander a également eu la chance de devenir le protégé de Chris Paul, qu’on n’imaginait pas forcément rester au Thunder après son arrivée dans le cadre du trade de Russell Westbrook à Houston, et qui a finalement pris sa mission très à cœur dans une équipe en pleine reconstruction.

« Je sais que je suis probablement un fardeau pour Shai. (…) Il y a des choses que je n’arrête pas de lui répéter et parfois, il est fatigué d’entendre le même refrain, mais il commence à comprendre pourquoi », déclarait récemment « CP3 » à The Athletic. Très mature pour son âge et doté d’un excellent QI basket, Shai Gilgeous-Alexander (qui tire de plus en plus à 3 points, avec 35,1% de réussite cette saison) est promis à un bel avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022. Et si la saison reprend, le Thunder, avec son duo, auquel il faut ajouter l’excellent Dennis Schröder, peut espérer faire mieux que lors des trois dernières saisons, où il avait été battu au premier tour malgré la présence de Russell Westbrook.