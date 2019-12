Séraphin, ça sent la fin

« Merci pour vos messages d’anniversaire. Votre gars a 30 ans aujourd’hui et c’est le début d’un nouveau chapitre dans ma vie ». Voilà ce qu’écrivait Kévin Séraphin sur Twitter le 7 décembre, jour de son anniversaire. Ce « nouveau chapitre » pourrait bien être la retraite, si l’on en croit les informations de L’Equipe. Le basketteur, non prolongé par Barcelone en fin de saison dernière, n’a pas voulu parler clairement de retraite au quotidien sportif, mais a tout de même concédé qu’il allait mettre sa carrière entre parenthèses. Le Guyannais a beaucoup souffert de ses genoux ces dernières saisons, et tournait à 7,6 points et 4 rebonds en 25 matchs de Liga et 8,3 points et 3,6 rebonds en Euroligue avec le Barça en 2018-19. Il jouait en moyenne 14 minutes par match dans les deux compétitions. Malgré tout, les Blaugrana n’avaient pas souhaité le conserver. Après avoir subi un nettoyage du genou, le joueur de 2,08m avait signé en Chine, chez les Xinjiang Flying Tigers, mais il n’y a jamais joué.

Sept saisons en NBA pour Séraphin

Kevin Séraphin pourrait donc mettre fin à une belle carrière débutée en 2008 à Cholet. Il a ensuite été drafté en 2010 en 17eme position par Chicago, qui l’a envoyé à Washington.Il a passé deux saisons au Barça, dont la première aura été la plus prolifique de sa carrière en termes de points (10,9pts de moyenne). Champion de France 2010 avec Cholet, vainqueur de la Coupe du Roi 2018 et 2019 et vice-champion d’Europe avec les Bleus (47 sélections, 333 points) en 2011, Kevin Séraphin aura vécu une belle carrière, vraisemblablement un peu plus courte que prévu.