Sacramento : Kevin Huerter décisif

Considéré comme le Klay Thompson du pauvre pour ses qualités de shooteur, Kevin Huerter a poussé la ressemblance jusqu'à adopter le bandeau du "Splash Brother" des Warriors. Au-delà de la ressemblance, c'est l'une des très bonnes pioches de l'été puisque les Kings l'ont récupéré dans un échange avec les Hawks. Six mois plus tard, il n'y a aucun doute là-dessus : Sacramento est sorti gagnant de cet échange, et Huerter a signé son meilleur match en carrière vendredi face au Jazz.

Il a fait même mieux que ça puisqu'il célèbre son record de points en carrière (30 points) avec le shoot de la gagne, inscrit à dix secondes de la fin. "Ce soir, j'ai trouvé des bons tirs, et je les ai cherchés pendant toute le match. Mais je les ai pris dans le rythme, particulièrement dans le quatrième quart-temps" commente-t-il, après avoir inscrit la moitié de ses points dans le 4e quart-temps.

Après avoir inscrit 29 points lors de son année rookie, il a enfin atteint le seuil des 30 points, et ça amuse son coéquipier De'Aaron Fox : "C'est sympa de le voir atteindre cette barre. Il a fait un sacré bon match alors que Utah défend bien la ligne à 3-points. Mais il a vraiment été décisif pour nous par sa manière d'aller chercher ses tirs, puis de les marquer."

Comme Klay Thompson, Huerter est un poison pour les défenses par ses déplacements et son adresse de loin. Il ne lui reste plus qu'à progresser en défense et à devenir régulier en attaque pour franchir un vrai cap.