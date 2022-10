Russell Westbrook va être 6e homme des Lakers

Les Lakers n'ont toujours pas gagné un match cette saison (0 victoire, 4 défaites), et le coach Darvin Ham cherche évidemment une solution miracle. Déjà testée en présaison, l'une des formules pourrait consister à utiliser Russell Westbrook en 6e homme, et ça devrait être à nouveau le cas ce soir face à Minnesota.

Pour l'instant, Westbrook est incertain car il a des douleurs à l'arrière d'une cuisse, et le plus cocasse, c'est que ce même Westbrook avait expliqué qu'il souffrait de la cuisse car il avait joué... 6e homme. En effet, l'ancien MVP assure qu'on ne s'échauffe pas de la même façon lorsqu'on est titulaire ou remplaçant, et c'est parce qu'il s'est refroidi sur le banc qu'il s'est donc blessé...

Plus sérieusement, les Lakers estiment que Westbrook, très moyen depuis le début de saison, sera plus efficace comme leader des remplaçants. Il aura davantage la balle en main et il pourra jouer à son rythme. C'est à dire à 200 à l'heure. A sa place, dans le cinq de départ, on devrait donc retrouver Austin Reaves, associé à Pat Beverley. Lonnie Walker et LeBron James seront sur les postes 3 et 4, et Anthony Davis garde sa place de pivot.

Reste à savoir si cette formule, pas très cohérente, aura un avenir pour les Lakers puisqu'il manque toujours un shooteur dans ce cinq de départ, et c'est le gros point noir de l'équipe. Depuis le début de saison, l'équipe tourne à 22% dans les tirs à 3-points. Du jamais vu dans l'histoire de la NBA.