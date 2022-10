Russell Westbrook reste hermétique aux rumeurs

Tout va très vite en NBA, et Russell Westbrook peut en témoigner. MVP en 2017 et roi absolu du triple-double de la NBA, l'ancien joueur du Thunder est aujourd'hui un indésirable. La faute à sa saison ratée aux Lakers, mais aussi son énorme salaire : 47 millions de dollars. Seul Stephen Curry gagne plus cette saison.

Résultat, ses dirigeants, sans le dire ouvertement, lui cherchent une équipe, et la piste la plus chaude mène à Indiana dans une équipe de bas de tableau. C'est humiliant mais Westbrook préfère se concentrer sur son jeu, les Lakers et les siens. "Je suis super privilégié et reconnaissant pour ce que j'ai et ce qu'on m'a apporté", a-t-il déclaré au Los Angeles Times lundi soir. "J'ai autour de moi un soutien incroyable, de ma famille, et je m'appuie sur ma foi. Tout le reste se réglera tout seul. Tout l'été, toute ma vie, j'ai entendu des histoires à mon sujet. Ça ne va pas changer aujourd'hui. Il n'a donc rien de nouveau pour moi. Je vais continuer à garder la tête baissée, me concentrer sur la compétition. Et tout le reste se réglera de lui-même."

Le soutien de son coach

Du côté de son entraîneur, on compte sur lui, même comme titulaire, et c'est ce qu'a rappelé Darvin Ham. "Il est avec nous, on l'apprécie, et on souhaite qu'il réussisse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai un plan pour lui. Ce plan était inclus quand on m'a donné ce poste. C'est un super camp d'entraînement pour lui et il joue bien."

L'idée est d'écarter le jeu au maximum pour lui ouvrir des brèches. "C'est de cette manière que l'attaque, les courses et le système sont conçus pour lui permettre d'avoir ces ouvertures" conclut Ham. "Cela ouvre de larges brèches pour lui afin d'attaquer jusqu'au bout. Ce que je lui ai dit, c'est que dès qu'il voit une brèche, je ne veux pas voir de dribbles sur place. Tout a un point A et une point B, et il doit aller direct au cercle."