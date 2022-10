Russell Westbrook prêt à se métamorphoser

Quand il a passé son entretien avec les Lakers pour succéder à Frank Vogel, Darvin Ham avait placé Russell Westbrook au coeur de son projet. Contrairement à ses dirigeants, qui cherchent à lui trouver un point de chute, le nouvel entraîneur des Lakers est persuadé que Westbrook peut redevenir le joueur qu'il était, à condition d'évoluer. Le joueur en a conscience, et il est prêt à moins dribbler et moins porter le ballon.

« C’est clairement différent – ne serait-ce que par le fait d’être capable d’ouvrir le terrain, d’attaquer les espaces, de prendre mon temps« , a-t-il déclaré après l'entraînement samedi. « Réussis ou pas, les tirs viendront au fur et à mesure que la saison se prolongera. Mais il suffit pour l’instant de se mettre dans ce rythme et de savoir que je peux aller à n’importe quel endroit et prendre des tirs dans le rythme. »

De la régularité dans les courses et les efforts en défense

Face à Phoenix, en présaison, il a terminé avec un 2 sur 4 à 3-points, avec des tirs pris dans les coins. C'est nouveau, mais il est prêt à faire mouche de loin. « Je sais que je suis un bon shooteur, et j’ai énormément confiance en moi, et dans ma capacité de shooter » poursuit-il d’ailleurs. « Je continue simplement à bosser sur mon jeu, comme je l’ai toujours fait, et de prendre de bons tirs. La qualité des tirs est importante. Faire en sorte de ne pas prendre de mauvais tirs est quelque chose que je tente de mettre en avant, tout comme l’attaque du cercle. »

Ce qu'il doit aussi travailler, c'est le jeu sans ballon. Westbrook est passif quand il lâche le ballon, à attendre que le ballon lui revienne. Son coach ne veut plus voir ça. « C’est facile pour lui quand il a le ballon. En revanche, quand il n’a pas le ballon, on met l’accent sur ses courses. Il faut juste être régulier avec ses courses et être engagé, être actif… Qu’il s’agisse d’être directement impliqué dans une couverture sur un pick-and-roll ou que vous soyez loin du ballon défensivement, et qu’il faut être actif avec vos mains, vos pieds et être capable de bouger. »