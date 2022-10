Russell Westbrook étouffe la polémique

Alors que ses coéquipiers sont réunis au milieu de terrain pour l'habituel discours de motivation, Russell Westbrook est prêt du banc. A l'écart, avant cette rencontre face aux Wolves, il enlève son survêtement, et cette séquence, filmée par un spectateur, est devenue virale jeudi. Fallait-il y voir le signe que le meneur All-Star se sent à l'écart du groupe ? « C’est l’avant-match, et je fais ça depuis des années en NBA » a répondu Westbrook après l’entraînement de jeudi. « Ils ont juste coupé la vidéo, et évidemment Internet s’en empare et en fait ce qui l’arrange. Mais je fais ce même rituel depuis que je suis en NBA. » Mais Westbrook a aussi dû répondre à une question sur une autre séquence, cette fois isolée par les médias américains. Après un panier encaissé, Pat Beverley réunit ses coéquipiers. Sauf Westbrook qui préfère aller vers le banc...

Des séquences coupées de leur contexte

"En ce qui concerne l’autre vidéo, je parlais aux entraîneurs et ils ont également coupé cette vidéo" se justifie Russell Westbrook. "Je parlais aux coachs d’une aide manquée. Donc, je ne fais pas attention à ça… Franchement, j’essaie juste d’être compétitif et de faire mon travail. Les vidéos sont là pour pointer du doigt. Vous pouvez couper n’importe quelle vidéo et en faire ce que vous voulez. Ce n’est pas à moi d’en juger". Fin de la pseudo polémique née sur Twitter, et Westbrook de rappeler qu'il est "un véritable joueur d’équipe" et qu'il "n’a jamais eu de problème à être avec ses coéquipiers".